Бывший игрок «Спартака» Луиз Адриану бросил русскую жену и закрутил новый роман

Нападающий «Палмейраса» Луиз Адриану расстался со своей русской женой Екатериной Дорожко, сообщает Super. Экс-футболист «Спартака» завел новый роман. Его избранницей стала 27-летняя бразильская модель Лума Симойнш. Она активно признается ему в любви в Instagram. Их отношения длятся порядка четырех месяцев.

Ранее бразилец удалил со своей страницы все фотографии с Екатериной Дорожко. Девушка опубликовала последний пост с Адриану в начале июня. Они поженились в ноябре прошлого года. Ради нее футболист бросил свою жену с тремя маленькими детьми.