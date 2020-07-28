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Бывший игрок «Спартака» Луиз Адриану бросил русскую жену и закрутил новый роман

13:36
Екатерина Дорожко и Луиз Адриану. Фото Instagram
Екатерина Дорожко и Луиз Адриану. Фото Instagram
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Нападающий «Палмейраса» Луиз Адриану расстался со своей русской женой Екатериной Дорожко, сообщает Super. Экс-футболист «Спартака» завел новый роман. Его избранницей стала 27-летняя бразильская модель Лума Симойнш. Она активно признается ему в любви в Instagram. Их отношения длятся порядка четырех месяцев.

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Публикация от Luma Siм?єs ? (@lumasimoes)

Ранее бразилец удалил со своей страницы все фотографии с Екатериной Дорожко. Девушка опубликовала последний пост с Адриану в начале июня. Они поженились в ноябре прошлого года. Ради нее футболист бросил свою жену с тремя маленькими детьми.

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