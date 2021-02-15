Бывший футболист «Баварии» возглавил сборную Грузии
20:30
Экс-защитник «Баварии» и сборной Франции Вилли Саньоль стал главным тренером национальной сборной Грузии, сообщает сайт Федерации футбола Грузии.
43-летний француз заключил контракт с грузинской Федерацией футбола на 2 года, с возможным продлением еще на 2 года.
Ранее национальную команду возглавлял словацкий тренер Владимир Вайсс. 56-летний специалист покинул сборную 13 ноября 2020 года, после поражения в финальном матче квалификации чемпионата Европы 2020 от сборной Македонии.
В качестве футболиста Саньоль выиграл Лигу чемпионов-2001 в составе «Баварии» и дошел до финала чемпионата мира-2006 со сборной Франции. Последняя тренерская работа француза была в «Баварии» в 2017 году.
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