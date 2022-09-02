Кураньи рассказал, как организовал переход Кокорина в «Арис»

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, как организовал переход нападающего Александра Кокорина в «Арис».

— Кевин, тебя можно видеть на фото из офиса «Ариса» рядом с Кокориным. Как ты там оказался?

— Я знал, что у Саши не лучшим образом идут дела в «Фиорентине», предложил ему подыскать подходящий вариант. Кокорин — футболист огромных возможностей, который не показывает свои способности в последнее время. Ему надо получать игровую практику, забивать голы, вернуть прежнюю форму. Появилась идея с «Арисом», в котором я давно знаком как с владельцем — белорусом Владимиром Федоровым, так и с главным тренером Алексеем Шпилевским. Они оба с энтузиазмом отнеслись к этому варианту. Хорошо знают Сашу, для «Ариса» это отличное усиление.