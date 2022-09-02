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Сегодня, 19:05

Кураньи рассказал, как организовал переход Кокорина в «Арис»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Кевин Кураньи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, как организовал переход нападающего Александра Кокорина в «Арис».

— Кевин, тебя можно видеть на фото из офиса «Ариса» рядом с Кокориным. Как ты там оказался?

— Я знал, что у Саши не лучшим образом идут дела в «Фиорентине», предложил ему подыскать подходящий вариант. Кокорин — футболист огромных возможностей, который не показывает свои способности в последнее время. Ему надо получать игровую практику, забивать голы, вернуть прежнюю форму. Появилась идея с «Арисом», в котором я давно знаком как с владельцем — белорусом Владимиром Федоровым, так и с главным тренером Алексеем Шпилевским. Они оба с энтузиазмом отнеслись к этому варианту. Хорошо знают Сашу, для «Ариса» это отличное усиление.

Презентация Александра Кокорина с участием Кевина Кураньи. «Арис» и Кокорин — моя идея. Идеальный вариант вернуться на топ-уровень". Кураньи — о трансфере форварда
Александр Кокорин
Кевин Кураньи
Футбол
РПЛ
ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Москва)
ФК Фиорентина
серия А
1
0
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