Кураньи рассказал, как помог чемпион мира Дзаккардо с переходом Кокорина в «Арис»

Бывший форварда «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, как помог чемпион мира Кристиан Дзаккардо с переходом нападающего Александра Кокорина в «Арис».

— В России переход Кокорина в кипрский клуб комментировал его агент Тимофей Бердышев. Вы вместе готовили эту аренду?

— Нет, участвовало только мое агентство. Плюс, когда речь идет об Италии, то я всегда подключаю своего партнера Кристиана Дзаккардо (чемпион мира-2006. — Прим. «СЭ»). Он согласовывал детали с «Фиорентиной».

— Что было самым сложным в этой сделке?

— Как раз договориться обо всем с итальянцами. У Кокорина хороший контракт в «Фиорентине», какую-то часть зарплаты «фиалки» должны были взять на себя, вокруг этого и шел диалог.