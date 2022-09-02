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Сегодня, 19:20

Кураньи рассказал, как помог чемпион мира Дзаккардо с переходом Кокорина в «Арис»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в

Бывший форварда «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, как помог чемпион мира Кристиан Дзаккардо с переходом нападающего Александра Кокорина в «Арис».

— В России переход Кокорина в кипрский клуб комментировал его агент Тимофей Бердышев. Вы вместе готовили эту аренду?

— Нет, участвовало только мое агентство. Плюс, когда речь идет об Италии, то я всегда подключаю своего партнера Кристиана Дзаккардо (чемпион мира-2006. — Прим. «СЭ»). Он согласовывал детали с «Фиорентиной».

— Что было самым сложным в этой сделке?

— Как раз договориться обо всем с итальянцами. У Кокорина хороший контракт в «Фиорентине», какую-то часть зарплаты «фиалки» должны были взять на себя, вокруг этого и шел диалог.

Презентация Александра Кокорина с участием Кевина Кураньи. «Арис» и Кокорин — моя идея. Идеальный вариант вернуться на топ-уровень". Кураньи — о трансфере форварда
Александр Кокорин
Кевин Кураньи
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РПЛ
ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Москва)
ФК Фиорентина
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