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Сегодня, 21:37

«Брюгге» будет выявлять случаи расизма с помощью QR-кодов

Читать «СЭ» в

«Брюгге» разработал систему борьбы с расизмом на стадионах с помощью QR-кодов. Клуб разместит на стадионе 24 тысячи кодов быстрого отклика, чтобы болельщики могли бы отреагировать на случай проявления расизма.

«Нет места расизму. Нигде. Ни в обществе, ни в спорте и уж точно не у нас. Наш клуб берет на себя инициативу в борьбе с расизмом. В течение многих лет мы проводили кампании по повышению осведомленности, чтобы изгнать расизм с нашего стадиона. Мы продолжаем эту борьбу конкретными действиями. 24 тысячи QR-кодов на стадионе «Ян Брейдел» должны позволить обнаруживать, исключать и наказывать расизм.

Прошлое показало, что изменение поведения посредством кампаний не имеет (достаточного) эффекта. Многие фанаты указывают, что больше не хотят, чтобы их ассоциировали с таким поведением, что этого достаточно. Не у нас. Вот как мы на это смотрим: если ты делаешь расистские оскорбления, ты не член нашей семьи, ты не с нами. Мы такого больше не потерпим. Не. У. Нас.» — сказано в заявлении клуба.

В текущем чемпионате Бельгии «Брюгге» занимает второе место в турнирной таблице с 72 очками после 34 матчей. Команда уступает «Юнион Сент-Жиллуа», у которого 77 очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
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Динамо

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21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

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1.88
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Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Футбол
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