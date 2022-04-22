«Брюгге» будет выявлять случаи расизма с помощью QR-кодов

«Брюгге» разработал систему борьбы с расизмом на стадионах с помощью QR-кодов. Клуб разместит на стадионе 24 тысячи кодов быстрого отклика, чтобы болельщики могли бы отреагировать на случай проявления расизма.

«Нет места расизму. Нигде. Ни в обществе, ни в спорте и уж точно не у нас. Наш клуб берет на себя инициативу в борьбе с расизмом. В течение многих лет мы проводили кампании по повышению осведомленности, чтобы изгнать расизм с нашего стадиона. Мы продолжаем эту борьбу конкретными действиями. 24 тысячи QR-кодов на стадионе «Ян Брейдел» должны позволить обнаруживать, исключать и наказывать расизм.

Прошлое показало, что изменение поведения посредством кампаний не имеет (достаточного) эффекта. Многие фанаты указывают, что больше не хотят, чтобы их ассоциировали с таким поведением, что этого достаточно. Не у нас. Вот как мы на это смотрим: если ты делаешь расистские оскорбления, ты не член нашей семьи, ты не с нами. Мы такого больше не потерпим. Не. У. Нас.» — сказано в заявлении клуба.

В текущем чемпионате Бельгии «Брюгге» занимает второе место в турнирной таблице с 72 очками после 34 матчей. Команда уступает «Юнион Сент-Жиллуа», у которого 77 очков.