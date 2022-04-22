Дарвин Нуньес хочет перейти в «Манчестер Сити» или «Атлетико»

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Уругвайский форвард хотел бы присоединиться к «Манчестер Сити» или «Атлетико», сообщает Record.

Ранее появилась информация, что «Бенфика» продаст Нуньеса не менее чем за 50 миллионов евро.

Контракт 22-летнего уругвайского нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Нуньес забил 32 гола и отдал три результативные передачи в 37 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.