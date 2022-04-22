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Сегодня, 17:07

Дарвин Нуньес хочет перейти в «Манчестер Сити» или «Атлетико»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Уругвайский форвард хотел бы присоединиться к «Манчестер Сити» или «Атлетико», сообщает Record.

Ранее появилась информация, что «Бенфика» продаст Нуньеса не менее чем за 50 миллионов евро.

Контракт 22-летнего уругвайского нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Нуньес забил 32 гола и отдал три результативные передачи в 37 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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ФК Атлетико
ФК Бенфика
ФК Манчестер Сити
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