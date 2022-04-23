Главный тренер «Шахтера» из Караганды Адиев готов подать в отставку
Главный тренер «Шахтера» из Караганды Магомед Адиев будет разговаривать с руководством «горняков» относительно своего будущего в команде, сообщает Meta-ratings.kz.
После проигранного матча с «Акжайыком» он сообщил, что у него есть вопросы к клубу и некоторые моменты в работе специалиста не устраивают.
Если «Шахтёр» готов к диалогу и решит имеющиеся проблемы, то Адиев готов остаться и продолжить работу.
Команда проиграла в двух турах подряд в КПЛ — «Таразу» и «Акжайыку».
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