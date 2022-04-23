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Сегодня, 15:57

Главный тренер «Шахтера» из Караганды Адиев готов подать в отставку

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Шахтера» из Караганды Магомед Адиев будет разговаривать с руководством «горняков» относительно своего будущего в команде, сообщает Meta-ratings.kz.

После проигранного матча с «Акжайыком» он сообщил, что у него есть вопросы к клубу и некоторые моменты в работе специалиста не устраивают.

Если «Шахтёр» готов к диалогу и решит имеющиеся проблемы, то Адиев готов остаться и продолжить работу.

Команда проиграла в двух турах подряд в КПЛ — «Таразу» и «Акжайыку».

Источник: https://meta-ratings.kz/news/glavnyy-trener-shakhtera-adiev-gotov-podat-v-otstavku--1252015/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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Магомед Адиев
ФК Шахтер (Караганда)
0
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