Дубль Нуньеса помог «Бенфике» разгромить «Санта-Клару»
«Бенфика» обыграла «Санта-Клару» (5:0) в матче пятого тура чемпионата Португалии.
В составе победителей дубль сделал Дарвин Нуньес. Также отличились Родригу Пинью, Рафа Силва и Роман Яремчук.
«Бенфика» набрала 15 очков и занимает первое место. У «Санта-Клары» четыре очка и 13-я позиция.
Чемпионат Португалии
5-й тур
«Санта-Клара» — «Бенфика» — 0:5 (0:1)
Голы: Родригу Пинью, 42, Нуньес, 54, 62, Рафа Силва, 58, Яремчук, 68
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