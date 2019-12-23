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«Брага» уволила Са Пинту с поста главного тренера

17:03
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Рикарду Са Пинту отправлен в отставку с поста главного тренера «Браги», сообщает официальный сайт португальского клуба.

47-летний специалист возглавил «Брагу» в июле 2019 года, подписав двухлетний контракт. В текущем розыгрыше Лиги Европы «Брага» вышла 1/16 финала турнира, где сыграет с «Рейнджерс». В чемпионате Португалии «Брага» после 14-и туров идет на восьмом месте.

Напомним, что «Брага» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы выбила в квалификации «Спартак».

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