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Гол Дадашова не спас «Тонделу» от поражения в матче с «Брагой»

01:12
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«Брага» в матче 6-го тура чемпионата Португалии обыграла «Тонделу» со счетом 3:1.

На дубль Юри Медейруша и гол Рикарду Орты гости ответили точным ударом 22-летнего азербайджанца Рената Дадашова. Все четыре мяча были забиты после 80-й минуты.

После этого матча «Брага» с 11 очками поднялась на пятое место в турнирной таблице, «Тондела» с 3 очками осталась на 16-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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