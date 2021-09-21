Гол Дадашова не спас «Тонделу» от поражения в матче с «Брагой»

«Брага» в матче 6-го тура чемпионата Португалии обыграла «Тонделу» со счетом 3:1.

На дубль Юри Медейруша и гол Рикарду Орты гости ответили точным ударом 22-летнего азербайджанца Рената Дадашова. Все четыре мяча были забиты после 80-й минуты.

После этого матча «Брага» с 11 очками поднялась на пятое место в турнирной таблице, «Тондела» с 3 очками осталась на 16-й строчке.