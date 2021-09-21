Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Алашкерта»

Главный тренер «Алашкерта» Александр Григорян подал в отставку.

«Я вижу, что ничего не изменилось, поэтому я хочу уйти с позитивным настроем. После пяти туров команда в сложной ситуации, и её надо исправлять. Я понимаю, что это должен делать другой тренер. Я благодарю «Алашкерт» и всех ребят. Подаю в отставку, а дальше будет продолжать другой тренер», — сказал Григорян в интервью YouTube-каналу Футбольной федерации Армении.

Григорян возглавил «Алашкерт» в мае 2021 года. После пяти матчей команда набрала два очка и расположилась на предпоследнем месте чемпионата Армении. В первом туре Лиги конференций «Алашкерт» уступил «Маккаби».

Ранее Григорян работал в хабаровском СКА, «Анжи», «Тамбове» и «Арарате».