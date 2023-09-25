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Сегодня, 00:37

«Брага» на своем поле обыграла «Боавишту»

Сергей Разин
корреспондент
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«Брага» в матче 6-го тура чемпионата Португалии дома обыграла «Боавишту» со счетом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Рикарду Орта, еще по голу забили Симон Банза и Аль-Мусрати, который реализовал пенальти. У гостей отличился Тиагу Мораиш. На 31-й минуте при счете 1:1 «Боавишта» осталась вдесятером после удаления Себастьяна Переса.

После этого матча «Брага» с 10 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Боавишта» с 13 очками — на четвертой строчке.

ФК Боавишта
ФК Брага
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