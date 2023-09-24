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Сегодня, 22:36

ПАОК с Оздоевым обыграл «ПАС Янина»

Алина Савинова
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ПАОК на выезде обыграл «ПАС Янина» в матче 5-го тура греческой суперлиги — 3:1.

Победу команде из Салоники принесли гол Андрия Живковича и дубль Янниса Константелиаса. У хозяев отличился Георгиос Памлидис.

Российский полузащитник Магомед Оздоев вышел в стартовом составе черно-белых на игру и провел на поле все 90 минут.

После этой встречи ПАОК занимает 2-е место в турнирной таблице греческой суперлиги, набрав 10 очков. «ПАС Янина» идет на 9-й позиции (5 очков).

ФК ПАОК
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