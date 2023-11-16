Божович не понимает, почему Кержакова уволили из сербского «Спартака»

Тренер Миодраг Божович высказался об увольнении российского специалиста Александра Кержакова с поста главного тренера сербского «Спартака» из Суботицы.

«У тренера такая судьба, что могут уволить его. Я думаю, что руководство клуба поторопилось с решением. «Спартак» — середняк Сербии, Александр делал ошибку, когда забирал эту команду. У них была задача попасть в восьмерку, он этого сделал. Очень трудно сказать, почему они приняли такое решение и так поторопились. Сто процентов, Кержаков в Сербии оставил положительное впечатление как тренер. У него были хорошие игры, он на выезде побеждал команду «ТСЦ Бачка Топола», которая занимала второе место в прошлом году. Команда Кержакова показывала хороший футбол, не понимаю, почему его уволили», — приводит слова Божовича Metaratings.ru.

40-летний россиянин возглавлял сербский «Спартак» с июня 2023 года. Под руководством Кержакова клуб провел 15 матчей: 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.