Первый тренер Кокорина: «Если Саша захочет вернуться в РПЛ, ему надо будет пахать. На одной фамилии не выехать»

Валерий Стаферов, первый тренер форварда «Ариса» Александра Кокорина, высказался о возможном возвращении футболиста в Россию.

«Саше уже 32 года, хотя люди и до 40 играют. Зависит от его состояния и здоровья, может он устал? Пик Кокорина уже прошел. Российский футбол сейчас поднимается, матчи хорошего уровня и интересные. РПЛ сейчас намного лучше, чем когда играл Кокорин. Раньше за «золото» боролись три-четыре команды, а сейчас две. В 32 года надо пахать, на одной фамилии не выехать. Здесь решает психология, если он захочет вернуться, то надо рассчитать свои возможности. Пригласить в Россию его могут, но он должен решить, как ему лучше», — цитирует Стаферова Metaratings.ru.

Кокорин на данный момент выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В этом сезоне 32-летний нападающий провел за команду из Лимасола 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.