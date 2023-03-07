Источник: боснийский футбольный клуб «Борац» оштрафовали за поддержку России

Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины оштрафовала «Борац», выступающий в высшем дивизионе чемпионата страны, на 7,5 тысячи конвертируемых марок (более 4 тысяч долларов), сообщает портал Klix.

Штраф был наложен из-за скандирования болельщиками политических кричалок и баннеры, в том числе в поддержку России. Фанаты испрлняли псеню о сербском генерале-полковнике Ратко Младиче, скандировали кричалку «Косово — Сербия», а также развернули российский триколор с лозунгом «Слава России» и баннер с надписью «Косово — это семя, из которого я сам вырос, исток, из которого произошли люди». Инцидент произошел в матче 1/8 финала Кубка Боснии и Герцеговины против «Рудара» (1:1, пенальти — 5:6), который состоялся 18 февраля.

В случае повторения нарушений со стороны «Бораца», клубу грозит закрытие стадиона и игра при пустых трибунах.

«Борац» занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги Боснии и Герцеговины, набрав 36 очков в 21 матче.

Клуб является чемпионом Боснии и Герцеговины (2011, 2021), бронзовым призером чемпионата страны (2010, 2012, 2013), обладателем Кубка страны (2010).