Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:24

Бибрас Натхо объявил о завершении карьеры в сборной Израиля

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бибрас Натхо (справа).
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо объявил о завершении карьеры в сборной Израиля. На данный момент он играет в составе «Партизана».

«Чувствую себя странно. Я люблю своих товарищей по команде, тренера и чувствую себя хорошо, но важно знать, когда остановиться и сохранить свое тело. Планирую сосредоточить всю свою энергию на «Партизане». Я хочу продлить свою игровую карьеру и играть еще два-три года», — рассказал Натхо в соцсетях.

Натхо дебютировал за сборную Израиля в марте 2010 года. Всего за команду он сыграл 88 матчей, забив 4 гола.

Последним матчем 35-летнего Натхо за сборную стала игра отборочного турнира Евро-2024 с командой Косово, которая прошла 25 марта. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Бибрас Натхо
Сборная Израиля по футболу
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
Бах: «Более 200 олимпийских комитетов приветствовали рекомендации МОК по России»
Актер Станислав Садальский сообщил, что находится в больнице
Путин поручил увеличить долю российских лекарств на рынке
АвтоВАЗ приостановит производство с 29 мая по 19 июня
В Москве задержали треш-стримера за оскорбление чувств верующих
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили сочувствует Кокорину: «Не сумели парня воспитать и упустили его»
Новости
RSS RSS
Все новости