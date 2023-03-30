«Аль-Хиляль» предлагает Рамосу контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Cadena SER со ссылкой на L'Equipe.

По информации издания, руководство «Аль-Хиляля» готово предложить испанцу контракт с зарплатой в 30 миллионов евро в год. СМИ сообщают, что оно может быть увеличено до 50 миллионов чистыми.

Действующее соглашение Рамоса с парижанами рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 37-летний защитник сыграл за «ПСЖ» 36 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.