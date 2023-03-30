Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:51

«Аль-Хиляль» предлагает Рамосу контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Серхио Рамос.
Фото Global Look Press

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Cadena SER со ссылкой на L'Equipe.

По информации издания, руководство «Аль-Хиляля» готово предложить испанцу контракт с зарплатой в 30 миллионов евро в год. СМИ сообщают, что оно может быть увеличено до 50 миллионов чистыми.

Действующее соглашение Рамоса с парижанами рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 37-летний защитник сыграл за «ПСЖ» 36 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

ФК Аль-Хиляль
Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бах считает новые рекомендации в отношении российских спортсменов золотой серединой
Уникальное достижение ЦСКА. Армейцы четыре раза подряд победили в седьмых матчах плей-офф
Актер Станислав Садальский сообщил, что находится в больнице
Путин поручил увеличить долю российских лекарств на рынке
АвтоВАЗ приостановит производство с 29 мая по 19 июня
В Москве задержали треш-стримера за оскорбление чувств верующих
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бибрас Натхо объявил о завершении карьеры в сборной Израиля

Бывший тренер сборной Саудовской Аравии Ренар возглавил женскую сборную Франции
Новости
RSS RSS
Все новости