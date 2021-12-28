«Андерлехт» разгромил «Берсхот» со счетом 7:0

«Андерлехт» победил «Берсхот» (7:0) в матче 21-го тура чемпионата Бельгии.

По дублю в составе победителей сделали Яри Версхарен и Бенито Раман. Также отличились Джошуа Зиркзее, Лиор Рефаэлов и Френсис Амузу. Гости играли в большинстве с 41-й минуты.

«Андерлехт» набрал 38 очков и занимает третье место. У «Берсхота» девять очков и последнее, 18-е место.

Чемпионат Бельгии

21-й тур

«Берсхот» — «Андерлехт» — 0:7 (0:3)

Голы: Версхарен, 8, 19, Зиркзее, 35, Рефаэлов, 47, Раман, 63, 68, Амузу, 72

Удаление: Хольцхаузер («Берсхот», 41)