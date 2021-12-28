Младший брат Диего Марадоны скончался в Неаполе от сердечного приступа
15:52
Уго Марадона, младший брат Диего Марадоны, ушел из жизни в возрасте 52 лет.
Как сообщает официальный сайт «Наполи», он скончался от инфаркта в Неаполи.
Аргентинец был футболистом и выступал за «Хоккайдо Консадоле Саппоро» и «Ависпу», а также играл в составе «Райо Вальекано» и «Асколи».
Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет также от внезапной остановки сердца. Он был легендарным футболистом «Барселоны», «Наполи» и сборной Аргентины.
Дополнительная информация:
https://www.sscnapoli.it/static/news/E--scomparso-Hugo-Maradona-Il-cordoglio-della-SSC-Napoli-24285.aspx
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