Младший брат Диего Марадоны скончался в Неаполе от сердечного приступа

Уго Марадона, младший брат Диего Марадоны, ушел из жизни в возрасте 52 лет.

Как сообщает официальный сайт «Наполи», он скончался от инфаркта в Неаполи.

? scomparso Hugo Maradona. Il cordoglio del club.https://t.co/rTvQzxdjKG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 28, 2021

Аргентинец был футболистом и выступал за «Хоккайдо Консадоле Саппоро» и «Ависпу», а также играл в составе «Райо Вальекано» и «Асколи».

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет также от внезапной остановки сердца. Он был легендарным футболистом «Барселоны», «Наполи» и сборной Аргентины.