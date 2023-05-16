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Сегодня, 15:20

Березовский рассказал, какой основной язык общения в сборной Армении

Алина Савинова
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Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский рассказал, что большинство футболистов армянской национальной команды разговаривают на русском языке.

«Тикнизян отлично влился в новый коллектив. Очень классный игрок для нашей команды и коммуникабельный парень. Несмотря на незнание армянского языка, у него не возникло ни малейших проблем в общении с ребятами. Сборная-то у нас многонациональная. Какой основной язык общения в сборной? С приходом Петракова в основном русский стал. Только несколько ребят на нем не говорят — из-за океана, из Европы. А между собой они по-армянски, по-английски, по-испански общаются — в зависимости от компании», — приводит «Чемпионат» слова Березовского.

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в марте этого года получил гражданство Армении. За армянскую национальную команду он дебютировал в матче квалификации Евро-2024 против Турции (1:2).

Березовский работает тренером вратарей в сборной Армении с 2020 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5104559-roman-berezovskij-tolko-neskolko-rebyat-v-sbornoj-armenii-ne-govoryat-na-russkom-yazyke.html
Роман Березовский
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