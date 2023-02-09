«Бенфика» отправит 1000 термоодеял для пострадавших от землетрясения в Турции

«Бенфика» окажет поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции, сообщается на официальном сайте клуба.

«1000 термоодеял будут отправлены в качестве немедленного ответа на звонок из посольства Турции в Лиссабоне», — говорится в сообщении.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп. Позже случились еще два подземных толчка магнитудой 5,6 и 4,4 балла.