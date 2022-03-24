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Сегодня, 16:08

«Фенербахче» отстранил Озила и Туфана на неопределенный срок

Иван Шитик
Корреспондент
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«Фенербахче» отстранил полузащитников Месута Озила и Озана Туфана от работы с первой командой на неопределенный срок, сообщает пресс-служба клуба.

Матч 30-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора» 20 марта завершился победой «Фенербахче» со счетом 2:1. Озил вышел в стартовом составе и был заменен на 46-й минуте, Туфан вышел на поле на 90-й минуте.

По информации турецких СМИ, у Озила и Туфана после матча возник конфликт с главным тренером клуба Исмаилом Карталом. Решение об отстранении футболистов было принято после встречи Картала с руководством клуба.

«Фенербахче» занимает третье место в чемпионате Турции, набрав 53 очка после 30 матчей.

Месут Озил
Озан Туфан
ФК Коньяспор
ФК Фенербахче
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