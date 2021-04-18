«Аякс» в 20-й раз выиграл Кубок Голландии
«Аякс» стал обладателем Кубка Голландии-2021, в финале обыграв «Витесс» со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме. Победный гол на 91-й минуте забил нападающий Давид Нерес.
На 85-й минуте защитник «Витесса» Якоб Расмуссен получил красную карточку за грубый подкат.
«Аякс» стал 20-кратным обладателем Кубка Голландии.
Кубок Голландии
Финал
«Аякс» — «Витесс» — 2:1 (1:1)
Голы: Гравенберг, 23 (1:0), Опенда, 30 (1:1), Нерес, 90+1 (2:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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