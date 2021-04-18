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«Аякс» в 20-й раз выиграл Кубок Голландии

21:19
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«Аякс» стал обладателем Кубка Голландии-2021, в финале обыграв «Витесс» со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме. Победный гол на 91-й минуте забил нападающий Давид Нерес.

На 85-й минуте защитник «Витесса» Якоб Расмуссен получил красную карточку за грубый подкат.

«Аякс» стал 20-кратным обладателем Кубка Голландии.

Кубок Голландии

Финал

«Аякс» — «Витесс» — 2:1 (1:1)

Голы: Гравенберг, 23 (1:0), Опенда, 30 (1:1), Нерес, 90+1 (2:1).

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