Магомед Адиев официально возглавил карагандинский «Шахтер»
«Шахтер» из Караганды 17 апреля на официальном сайте объявил о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера.
5 февраля 2021 года «Чайка» объявила об отставке Адиева. Он возглавлял клуб из Песчанокопского с ноября 2019 года. Под его руководством команда провела 30 официальных матчей (10 побед, 10 ничьих, 10 поражений). В декабре прошлого года стало известно, что он отстранен от руководства командой.
До «Чайки» Адиев работал в «Анжи», «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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