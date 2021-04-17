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Магомед Адиев официально возглавил карагандинский «Шахтер»

09:23
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«Шахтер» из Караганды 17 апреля на официальном сайте объявил о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера.

5 февраля 2021 года «Чайка» объявила об отставке Адиева. Он возглавлял клуб из Песчанокопского с ноября 2019 года. Под его руководством команда провела 30 официальных матчей (10 побед, 10 ничьих, 10 поражений). В декабре прошлого года стало известно, что он отстранен от руководства командой.

До «Чайки» Адиев работал в «Анжи», «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».

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