«Атлетику Паранаэнсе» обыграл «Брагантино» в финале Южноамериканского кубка
Победителем Южноамериканского кубка-2021 стал «Атлетику Паранаэнсе». В финале команде удалось обыграть еще один бразильский клуб «Брагантино» (1:0).
Единственный мяч ударом в падении через себя забил Никан.
?? O gol da #GrandeConquista! Lindo voleio de Nik?o para coroar o @AthleticoPR como o primeiro time brasileiro bicampe?o da CONMEBOL #Sudamericana.#Athletico pic.twitter.com/zAnTnMqOm1— CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) November 20, 2021
«Атлетику Паранаэнсе» выиграл турнир во второй раз. Он стал первым бразильским клубом, дважды завоевывавшим Южноамериканский кубок. До этого два раза турнир выигрывали только аргентинские «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте».
«Атлетику» благодаря этой победе завоевал путевку в Кубок Либератадорес. Южноамериканский кубок — второй по значимости международный клубный трофей в Южной Америке.
Южноамериканский кубок
Финал
«Атлетику Паранаэнсе» (Бразилия) — «Брагантино» (Бразилия) — 1:0 (1:0)
Гол: Никан, 29
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