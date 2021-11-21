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«Атлетику Паранаэнсе» обыграл «Брагантино» в финале Южноамериканского кубка

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Никан (справа) празднует гол. Фото Южноамериканский кубок.
Никан (справа) празднует гол. Фото Южноамериканский кубок.
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Победителем Южноамериканского кубка-2021 стал «Атлетику Паранаэнсе». В финале команде удалось обыграть еще один бразильский клуб «Брагантино» (1:0).

Единственный мяч ударом в падении через себя забил Никан.

«Атлетику Паранаэнсе» выиграл турнир во второй раз. Он стал первым бразильским клубом, дважды завоевывавшим Южноамериканский кубок. До этого два раза турнир выигрывали только аргентинские «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте».

«Атлетику» благодаря этой победе завоевал путевку в Кубок Либератадорес. Южноамериканский кубок — второй по значимости международный клубный трофей в Южной Америке.

Южноамериканский кубок

Финал

«Атлетику Паранаэнсе» (Бразилия) — «Брагантино» (Бразилия) — 1:0 (1:0)

Гол: Никан, 29

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Евгений Петров все материалы автора

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