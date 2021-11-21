«Филадельфия Юнион» вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС, забив единственный гол в овертайме на 123-й минуте
«Филадельфия» в матче 1/8 финала плей-офф МЛС обыграла в овертайме «Нью-Йорк Рэд Буллс» со счетом 1:0.
Единственный гол на 123-й минуте забил Якоб Глеснес.
Таким образом, «Филадельфия» вышла в четвертьфинал плей-лфф МЛС, где встретится с победителем матча «Нэшвилл» — «Орландо Сити».
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