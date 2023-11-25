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Сегодня, 12:33

Шпилевский заявил, что Кокорин делает «Арис» сильнее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский заявил, что Александр Кокорин набрал кондиции после травмы.

«Сегодня — час икс для Кокорина, игра с АПОЭЛом. Я присутствовал на тренировке «Ариса» и могу сказать, что Александр во всеоружии. Его класс просто неоспорим, он делает команду сильнее. Люди, работающие с ним, могут только расти. Сейчас он в состоянии, когда готов играть на максимуме. Все ждут этого от Кокорина», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Кокорин на данный момент выступает за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В этом сезоне 32-летний россиянин провел 9 матчей за клуб из Лимасола, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-shpilevskij-klass-kokorina-neosporim-on-delaet-komandu-sil-nee/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Николай Шпилевский
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