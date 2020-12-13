«Брюгге» обыграл «Антверпен» и лидирует в чемпионате Бельгии
17:23
В матче 16-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» победил «Антверпен» (2:0).
Голы забивали Крепин Диатта и Матс Дикс. «Антверпен» играл в меньшинстве с 16-й минуты после удаления Жереми Желена.
«Брюгге» набрал 33 очка. Команда, которая была соперником «Зенита» в Лиге чемпионов, лидирует в чемпионате. У идущего вторым «Генка» 31 очков.
Чемпионат Бельгии
16-й тур
«Антверпен» — «Брюгге» — 0:2 (0:1)
Голы: Диатта, 4, Ритс, 49
Удаление: Желен («Антверпен»), 16
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