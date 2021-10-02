«Гиресунспор» Сулейманова одержал первую победу в чемпионате Турции
«Гиресунспор», в составе которого выступает нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, одержал первую победу в чемпионате Турции.
В 8-м туре чемпионата Турции «Гиресунспор» на выезде обыграл «Гезтепе» со счетом 1:0.
21-летний Сулейманов вышел в стартовом составе и был заменен в конце игры. На 82-й минуте россиянин получил желтую карточку.
«Гиресунспор» после 8 матчей в сезоне имеет в активе 5 очков и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю