Ветеран ЦСКА отреагировал на назначение Черчесова в «Ференцварош»: «Они хотят оказаться на последнем месте?»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Он знает венгерский язык или с переводчиком будет работать? Раз они его пригласили, это их проблемы. Назначение не очень серьезное. Ну, поработал он в «Легии». В Венгрии всегда был хороший футбол. Но только сейчас они слабенькие. Они любят этот вид спорта. И стадион у них очень хороший. Мы всегда на ножах играли с венграми», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Пономарев также поделился мнением о том, получится ли у Черчесова хорошо выступать со своей новой командой.

«Черт его знает. Видно в России его больше никто не пригласил. Пусть попробует. «Ференцварош» — очень сильная и популярная команда. Я знаю, так как работал в Венгрии, объездил всю эту страну. Команда идет на первом месте. Значит, там есть тренер, который пользуется авторитетом при таких результатах. Зачем тогда менять на Черчесова, если команда на первом месте. Хотят улучшить результаты в еврокубках? Ничего себе запросы! У нас бы так «Спартак», например, играл. Совсем неправильно брать тренера с перспективой на еврокубки. Очень тяжело брать команду, которая на первом месте. Черчесов берет на себя колоссальную ответственность. В «Ференцвароше» хотят оказаться на последнем месте? Они получат это», — добавил Пономарев.

«Ференцварош» идет на первом месте в чемпионате Венгрии.