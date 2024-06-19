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Кокорин: «Цель «Ариса» на новый сезон — вернуть лицо, которое мы чуть уронили»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал о задачах, которые стоят перед кипрским клубом в новом сезоне.

«Цель на новый сезон — вернуть лицо, которое мы чуть уронили. Хотим вернуть «Арис» на то место, где он должен быть. Планка была задрана максимально высоко — чемпионство, Лига Европы. Все уже думают, что «Арис» — большой клуб, который много лет добивается успехов. Но нет, мы в поиске, и попытаемся все это вернуть обратно», — приводит слова Кокорина Sport24.

«Арис» в сезоне-2023/24 финишировал на 4-м месте в чемпионской группе.

Источник: Sport24
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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