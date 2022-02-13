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Сегодня, 15:10

Лоран Блан уволен с поста тренера «Аль-Райяна»

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан уволен из «Аль-Райяна»
Карен Саркисян
Корреспондент

«Аль-Райян» объявил об увольнении Лорана Блана с поста главного тренера.

Бывший главный тренер сборной Франции работал в «Аль-Райяне» с декабря 2020 года. Под его руководством команда одержала 19 побед, сыграла семь раз вничью и потерпела 22 поражения в 48 матчах.

Вместо 56-летнего француза катарский клуб возглавит Николас Кордова.

«Аль-Райян» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Катара.

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