Лоран Блан уволен с поста тренера «Аль-Райяна»

«Аль-Райян» объявил об увольнении Лорана Блана с поста главного тренера.

Бывший главный тренер сборной Франции работал в «Аль-Райяне» с декабря 2020 года. Под его руководством команда одержала 19 побед, сыграла семь раз вничью и потерпела 22 поражения в 48 матчах.

Вместо 56-летнего француза катарский клуб возглавит Николас Кордова.

«Аль-Райян» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Катара.