Федор Чалов выйдет в стартовом состав «Базеля» в матче с «Янг Бойз»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, выступающий на правах аренды в «Базеле», выйдет в стартовом составе швейцарской команды в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии с «Янг Бойз».

Встреча пройдет на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне. Игра начнется в 16.15 по московскому времени.

После 20 туров швейцарской суперлиги «Базель» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Цюриха» на девять баллов. «Янг Бойз» с 36 очками расположился на третьей позиции.

1 февраля ЦСКА объявил о переходе 23-летнего россиянина в «Базель». Он будет выступать за швейцарский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.