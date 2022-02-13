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Сегодня, 15:30

Чалов — в стартовом составе «Базеля» на матч с «Янг Бойз»

Федор Чалов выйдет в стартовом состав «Базеля» в матче с «Янг Бойз»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, выступающий на правах аренды в «Базеле», выйдет в стартовом составе швейцарской команды в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии с «Янг Бойз».

Встреча пройдет на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне. Игра начнется в 16.15 по московскому времени.

После 20 туров швейцарской суперлиги «Базель» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Цюриха» на девять баллов. «Янг Бойз» с 36 очками расположился на третьей позиции.

1 февраля ЦСКА объявил о переходе 23-летнего россиянина в «Базель». Он будет выступать за швейцарский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
ФК Янг Бойз
3
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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