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Сегодня, 13:52

Черчесову купили трех новичков в «Ференцварош». Сегодня он может вернуться на первое место в чемпионате Венгрии

Станиславу Черчесову купили трех новичков в «Ференцварош»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Сегодня, 13 февраля, «Ференцварош» проведет в гостях у «Залаэгерсега» матч 20-го тура венгерской лиги.

В случае победы клуб из Будапешта обойдет «Академию Пушкаша», которая в субботу неожиданно уступила дома одному из аутсайдеров (9-е место из 12 участников) «Дебрецену» (1:2). При этом за команду Черчесова не смогут сыграть два футболиста с положительными тестами на ковид и один дисквалифицированный.

14 февраля в Венгрии закроется трансферное окно, а накануне «Ференцварош» приобрел трех новичков: 30-летнего аргентинского крайнего хавбека Карлоса Ацки из «Ривер Плейт», 22-летнего бразильского форварда Маркиньюса из болгарского «Ботева» и 27-летнего нигерийского центрального полузащитника Андерсона Эзити из греческого ПАОК.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Ф2 (0)

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Вильярреал 0
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1.53

Обе забьют - да

15%

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Матч завершен

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1X

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П2

17%

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Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
2
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