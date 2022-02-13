Черчесову купили трех новичков в «Ференцварош». Сегодня он может вернуться на первое место в чемпионате Венгрии

Сегодня, 13 февраля, «Ференцварош» проведет в гостях у «Залаэгерсега» матч 20-го тура венгерской лиги.

В случае победы клуб из Будапешта обойдет «Академию Пушкаша», которая в субботу неожиданно уступила дома одному из аутсайдеров (9-е место из 12 участников) «Дебрецену» (1:2). При этом за команду Черчесова не смогут сыграть два футболиста с положительными тестами на ковид и один дисквалифицированный.

14 февраля в Венгрии закроется трансферное окно, а накануне «Ференцварош» приобрел трех новичков: 30-летнего аргентинского крайнего хавбека Карлоса Ацки из «Ривер Плейт», 22-летнего бразильского форварда Маркиньюса из болгарского «Ботева» и 27-летнего нигерийского центрального полузащитника Андерсона Эзити из греческого ПАОК.