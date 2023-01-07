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Сегодня, 02:29

«Аль-Наср» внес Роналду в заявку на сезон-2022/23. Клубу пришлось отзаявить Абубакара

Роналду включен в заявку «Аль-Насра» на сезон-2022/23
Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий Криштиану Роналду внесен в заявку «Аль-Насра» на сезон-2022/23 в чемпионате Саудовской Аравии.

По информации журналиста Руди Галетти, из-за лимита на легионеров клубу пришлось отзаявить нападающего Венсана Абубакара, который будет отдан в аренду, чтобы внести 37-летнего португальца в заявку.

В пятницу, 6 января, Роналду пропустил первый матч «Аль-Насра» в 2023 году. Команда без него обыграла «Аль-Таи» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец перешел в «Аль-Наср» в начале этого года. Он подписал контракт до лета 2025 года.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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