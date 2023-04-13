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Сегодня, 16:50

Отец Пруцева: «У Егора были предложения в России, но он стремился попробовать себя за границей»

Алина Савинова
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Игорь Пруцев, отец полузащитника «Црвены звезды» Егора Пруцева, рассказал об интересе со стороны ведущих клубов РПЛ к игроку до переезда в Сербию.

«Переход в «Црвену» — это полностью его заслуга. Он был настроен проявить себя за границей. Когда прибыли в «Црвену», видно было, насколько еще надо много работать, трудиться, чтобы соответствовать уровню игроков «Црвены». Поэтому ему пришлось очень много работать в плане отношения к футболу, в плане физического состояния. У него были предложения в России, он мог здесь остаться, но у него было четкое стремление попробовать себя за границей. Это были гранды РПЛ? Да. Первая тройка лидеров? Все же плавает. Сегодня они в тройке, в пятерке, а через два месяца — в десятке. Но, да, это были футбольные клубы хорошего уровня», — цитирует Пруцева-старшего Metaratings.ru.

Пруцев выступает за «Црвену Звезду» с 2022 года. Он провел пять матчей в чемпионате Сербии, не отметившись в них результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/otec-pruceva-egor-mog-ostatsya-v-rossii-byli-predlozheniya-so-storony-grandov-rpl-no-u-nego-bylo-zhelanie-igrat-v-evrope-243012/
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РПЛ
ФК Црвена Звезда
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