Футбол
Тинькофф РПЛ Новости Лига чемпионов Результаты Евро-2020
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Лига конференций
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Суперлига
Суперкубок УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Маккаби» Хайфа стал чемпионом Израиля спустя десять лет

01:19
Теги:

«Маккаби» из Хайфы завоевал титул чемпиона Израиля. Команда обеспечила себе титул после победы над «Хапоэлем» из Беэр-Шевы (3:2).

Команда набрала 79 очков и стала первой в чемпионской группе. Второе место занял «Маккаби» из Тель-Авива (75 очков). На третьей позиции «Ашдод» (54 очка).

Клуб из Хайфы стал чемпионом страны в 13-й раз. В последний раз «Маккаби» завоевывал титул в 2011 году.

Чемпионат Израиля

Чемпионская группа

«Маккаби» Хайфа — «Хапоэль» Беэр-Шева — 3:2 (3:0)

Голы: Атцили, 13, с пенальти, Рукавица, 34, Шери, 45+2, с пенальти — Йосефи, 57, Фарлей, 80

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Газизов считает, что Зинченко очень хорошо сыграл в финале Лиги чемпионов
Российский вратарь-дебютант продолжает покорять НХЛ. Он проиграл первый матч «Бостону», но все равно был лучшим
Стал известен расклад, при котором Россия может не попасть в плей-офф чемпионата мира
Как Баллак смотрел финал Лиги чемпионов в стриптиз-клубе. Видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд