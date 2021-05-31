«Маккаби» Хайфа стал чемпионом Израиля спустя десять лет

«Маккаби» из Хайфы завоевал титул чемпиона Израиля. Команда обеспечила себе титул после победы над «Хапоэлем» из Беэр-Шевы (3:2).

Команда набрала 79 очков и стала первой в чемпионской группе. Второе место занял «Маккаби» из Тель-Авива (75 очков). На третьей позиции «Ашдод» (54 очка).

Клуб из Хайфы стал чемпионом страны в 13-й раз. В последний раз «Маккаби» завоевывал титул в 2011 году.

Чемпионат Израиля

Чемпионская группа

«Маккаби» Хайфа — «Хапоэль» Беэр-Шева — 3:2 (3:0)

Голы: Атцили, 13, с пенальти, Рукавица, 34, Шери, 45+2, с пенальти — Йосефи, 57, Фарлей, 80