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22 февраля, 18:30

«Аль-Хиляль» — «Сепахан»: смотреть матч Лиги чемпионов АФК

«Аль-Хиляль» сыграет с «Сепаханом» в Лиге чемпионов АФК 22 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Малком (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото ФК «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» встретится «Сепаханом» из Ирана в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК 22 февраля, в четверг. Игра пройдет на Международном стадионе имени короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало запланировано на 21.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире трансляция встречи будет доступна на телеканале «Старт» по платной подписке. Также следить за играми Лиги чемпионов АФК можно с помощью платных онлайн-платформ Okko и «Кинопоиск».

В Казахстане противостояние «Аль-Хиляль» — «Сепахан» можно посмотреть на сайте телеканала Sport Plus Qazaqstan.

Первая игра 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов между этимим командами завершилась в пользу аравийцев — 3:1. Единственный гол у иранцев на счету Рамина Резаяна. У «Аль-Хиляля» отличились Малком, Александр Митрович, Абдулла Аль-Хамдан.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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