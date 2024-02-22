«Аль-Хиляль» сыграет с «Сепаханом» в Лиге чемпионов АФК 22 февраля

«Аль-Хиляль» встретится «Сепаханом» из Ирана в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК 22 февраля, в четверг. Игра пройдет на Международном стадионе имени короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало запланировано на 21.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире трансляция встречи будет доступна на телеканале «Старт» по платной подписке. Также следить за играми Лиги чемпионов АФК можно с помощью платных онлайн-платформ Okko и «Кинопоиск».

В Казахстане противостояние «Аль-Хиляль» — «Сепахан» можно посмотреть на сайте телеканала Sport Plus Qazaqstan.

Первая игра 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов между этимим командами завершилась в пользу аравийцев — 3:1. Единственный гол у иранцев на счету Рамина Резаяна. У «Аль-Хиляля» отличились Малком, Александр Митрович, Абдулла Аль-Хамдан.