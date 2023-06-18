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Сегодня, 14:18

Агент Шлегеля рассказал, что игрок ждет вариантов в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Хуан Мануэль Арандилья, представляющий интересы защитника «Орландо» Родриго Шлегеля, высказался о желании своего клиента продолжить карьеру в России.

«В данный момент к Родриго нет конкретного интереса из России. Но мы с нетерпением ждем появления вариантов в РПЛ. Шлегелю было бы интересно поиграть в России», — цитирует Арандилью «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно сообщалось, что в услугах Шлегеля заинтересованы «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».

26-летний защитник выступает за «Орландо» с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shlegel-s-neterpeniem-zhdet-variantov-v-rossii/
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