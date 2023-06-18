Скалони: «В какой-то момент Месси уйдет из сборной, это будет очень печальный день для всех»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что думает о будущем Лионеля Месси в национальной команде.

«Месси все еще в сборной, не будем пока думать, что будет дальше. Мы люди из мира футбола хоти, чтобы он играл вечно, но в какой то момент он уйдет. Это будет печальным днем для всех», — цитирует Скалони пресс-службасборной Аргентины.

Ранее Месси объяснил, почему не сыграет на чемпионате мира-2026. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

В декабре 2022 года 35-летний футболист стал победителем чемпионата мира 2022 года. Это был его пятый турнир в карьере.

Месси выступает в сборной Аргентины с 2005 года. Всего за команду он провел 175 матчей и забил 103 гола. Вместе со сборной завоевал 8 трофеев.