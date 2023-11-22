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Сегодня, 14:22

Агент Николсона: «Шамар еще раз доказал, что он великий игрок»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, выступающего на правах аренды за французский «Клермон», Ненад Портега в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о дубле игрока, который помог Ямайке обыграть Канаду в 1/4 финала Лиги наций.

«Шамар еще раз доказал, что он великий игрок. Он делал это всегда, когда тренеры в него верили и уважали. И он будет продолжать. Форма иногда может меняться вверх и вниз, но качество остается постоянным», — сказал Портега «СЭ».

Сборная Ямайки на выезде обыграла Канаду (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ. Встреча проходила в Торонто. Первая игра завершилась в пользу Канады (2:1).

В полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ также вышли Мексика, США и Панама. Пары определятся по результатам жеребьевки.

Сборная Канады по футболу
Сборная Ямайки по футболу
Шамар Николсон
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