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Сегодня, 15:00

Озбилиз завершил карьеру и намерен участвовать в выборах на пост президента Федерации футбола Армении

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака», «Кубани» и «Аякса» Арас Озбилиз завершил игровую карьеру, сообщается на официальном сайте армянского «Урарту».

Пресс-служба Федерации футбола Армении (ФФА) сообщила, что 33-летний экс-футболист выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФФА.

«Футбол дал мне больше, чем я себе представлял. Я завершаю футбольную карьеру, но этот конец — начало нового пути. Если бы не травмы, я бы смог играть на другом уровне, используя свой потенциал. Я всегда говорил, что после завершения карьеры хочу принести пользу армянскому футболу. Я думаю, что армянский футбол находится на очень важном перепутье. Армянскому футболу есть куда расти. Я выставляю свою кандидатуру на выборах президента ФФА», — приводит слова Озбилиза ФФА.

Вингер за время карьеры играл за «Аякс», «Спартак», «Кубань», «Бешикташ», «Райо Вальекано», «Шериф», «Пюник» и «Урарту». В составе сборной Армении Озбилиз провел 41 матчей, забил 6 голов и отдал 10 голевых передач.

Он становился чемпионом Нидерландов (2010/11, 2011/12), Турции (2016/17), Молдавии (2017/18) и Армении (2022/23).

Арас Озбилис
Сборная Армении по футболу
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