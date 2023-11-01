Агент Кокорина сообщил о выздоровлении футболиста после вируса

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, в комментарии для «СЭ» сообщил о восстановлении футболиста после вирусного заболевания.

«Саша чувствует себя нормально. Уже тренируется в общей группе без ограничений. Он болел, у него был вирус. Сейчас Саша готов играть, но будет ли он принимать участие в следующем матче — решит тренерский штаб», — сказал Бердышев корреспонденту «СЭ».

Кокорин пропустил три последних игры «Ариса». Следующий матч команда проведет 4 ноября против клуба «Неа Саламина» в 10-м туре чемпионата Кипра.

В этом сезоне 32-летний нападающий провел за «Арис» 6 матчей и забил 1 гол.