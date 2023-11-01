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Сегодня, 14:27

На стенах дома экс-тренера «Зенита» Виллаша-Боаша написали «предатель»

Алина Савинова
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Дом бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша в Порту подвергся акту вандализма, сообщает O Jogo.

Отмечается, что на стене и воротах резиденции во вторник появились надписи «неблагодарный» и «предатель».

Португальские СМИ связывают инцидент с тем, что 27 октября Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту», выборы которого состоятся в апреле 2024 года.

46-летний португалец возглавлял «Порту» с 2010 по 2011 год. Под его руководством команда стала чемпионом Португалии в сезоне-2010/11, обладателем Кубка (2010/11) и Суперкубка страны (2010), а также победителем Лиги Европы (2011).

Виллаш-Боаш также работал в «Зените», «Челси», «Тоттенхэме» и других командах. Последним местом его работы был «Марсель».

Андре Виллаш-Боаш
Футбол
ФК Зенит
ФК Порту
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