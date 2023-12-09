Агент Гарильо сообщил о переговорах с российским клубом

Футбольный агент Рикардо Алонсо заявил, что защитник «Арсенала Саранди» Игнасио Гарильо может продолжить карьеру в РПЛ.

«В данный момент мы ведем переговоры по трансферу Гарильо с одним российским клубом», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В этом году Гарильо сыграл в 14 матчах за «Арсенал Саранди» и отметился 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Зимнее трансферное окно в России откроется 25 января 2024 года.