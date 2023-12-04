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Сегодня, 22:06

Дубль Кокорина помог «Арису» разгромить АЕЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арис» на своем поле разгромил АЕЛ в матче 14-го тура чемпионата Кипра — 4:0.

Гости играли в меньшинстве с 45-й минуты — красную карточку получил экс-форвард московского «Локомотива» Эсекиэл Хенти.

Дублем отметился российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин. Он отличился на 39-й и 66-й минуте. Еще по голу на свой счет записали Михлали Маямбела (45+4-я минута) и Велько Николич (88-я).

«Арис» (29 очков) лидирует в чемпионате Кипра после 13 туров. АЕЛ (13) идет десятым.

Кипр: Первый дивизион. 13-й тур
04 дек, 20:00. Tsirion Stadium (Лимассол)
АЕЛ
0:4
Арис Л

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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