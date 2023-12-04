Дубль Кокорина помог «Арису» разгромить АЕЛ

«Арис» на своем поле разгромил АЕЛ в матче 14-го тура чемпионата Кипра — 4:0.

Гости играли в меньшинстве с 45-й минуты — красную карточку получил экс-форвард московского «Локомотива» Эсекиэл Хенти.

Дублем отметился российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин. Он отличился на 39-й и 66-й минуте. Еще по голу на свой счет записали Михлали Маямбела (45+4-я минута) и Велько Николич (88-я).

«Арис» (29 очков) лидирует в чемпионате Кипра после 13 туров. АЕЛ (13) идет десятым.