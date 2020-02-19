АЕК Карреры разгромил «Панетоликос» и вышел в полуфинал Кубка Греции
21:20
АЕК стал последним четвертым полуфиналистом Кубка Греции. В ответной игре 1/4 финала клуб Массимо Карреры рагромил «Панетоликос» — 4:0. Первая игра завершилась вничью (1:1).
Помимо АЕК, в полуфинал ранее вышли «Олимпиакос», ПАОК и «Арис».
Кубок Греции
1/4 финала
Ответный матч
АЕК — «Панетоликос» — 4:0 (2:0)
Голы: Оливейра, 7 (1:0). Крстичич, 36 (2:0). Альмпанис, 78 (3:0). Ливайя, 88 — с пенальти (4:0).
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