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Фатих Терим покинул пост главного тренера «Галатасарая»

16:51
Фатих Терим. Фото Reuters
Фатих Терим. Фото Reuters
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Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение расторгнуто по согласию сторон.

В заявлении «Галатасарай» поблагодарил специалиста за работу и пожелал успеха в дальнейшем. 68-летний Фатих Терим в четвертый раз за свою тренерскую карьеру покинул «Галатасарай». Вместе с командой он восемь раз становился чемпионом Турции, трижды выиграл Кубок страны и пять раз — Суперкубок. В сезоне-1999/00 «Галатасарай» под его руководством завоевал Кубок УЕФА.

В текущем сезоне «Галатасарай» занимает только 12-е место в турецкой Суперлиге. При этом команда заняла первое место в группе Лиги Европы, где ее соперником был «Локомотив».

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Евгений Петров все материалы автора

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