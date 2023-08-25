«Астана» победила при трех отмененных голах, новая команда Лунева одной ногой в группе Лиги Европы

Рассказываем об интересных событиях первых матчей четвертого отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

В игре только Хайкин

После двух сухих матчей против «Пюника» Никита Хайкин дважды пропустил в Румынии, но оба раза — с пенальти. Впрочем, нет разницы, как мяч оказался в воротах. Важно, что «Буде-Глимт» два раза упускал преимущество в счете и не имеет форы перед ответным матчем. С другой стороны, норвежцы сыграют дома, а там в Лиге конференций у них одиннадцать побед при одной нулевой ничьей.

Что касается других наших легионеров, то они в Лиге конференций в этот раз не сыграли. Александр Кокорин, как и на старте итальянского чемпионата, остался на скамейке запасных и стал свидетелем поражения «Фиорентины» от венского «Рапида» (0:1). А Магомед Оздоев не мог помочь ПАОК в гостевом матчей против шотландского «Хартса», так как, несмотря на все усилия клуба, не смог получить британскую визу.

Зато блестяще дебютировал в «Бешикташе» недавно перешедший из ЦСКА Зайнутдинов. Он вышел на замену в перерыве, когда «орлы» имели минимальное преимущество, которое не сумели удержать дважды. Развязка наступила в компенсированное время, когда Зайнутдинов отпасовал на край штрафной, после чего принял ответную передачу и вторым касанием отправил мяч в сетку.

Заявка «Карабаха» и провал БАТЭ

«Клаксвик», войдя в историю как первый представитель Фарер в групповом раунде еврокубков, устроил праздник своим болельщикам. По случаю 119-летия клуба было принято решение сделать вход на игру свободным, а тем, кто успел приобрести билеты ранее, вернули деньги.

И, естественно, островитяне делали все, чтобы не разочаровать болельщиков своей игрой. Хозяева создали серьезные проблемы «Шерифу», и если бы не Коваль, для приднестровцев все могло сложиться куда сложнее. Как раз после очередного сейва голкипера чемпионам Молдавии удалось довести свою атаку до ума, и после красивой комбинации на идеальную позицию вывели Мбекели.

Правда, гол камерунца команде Роберто Бордина ничего не гарантирует. «Клаксвик» в этой европейской кампании особенно опасен в гостях. Именно на чужих полях решалась судьба противостояний с «Ференцварошем» Станислава Черчесова и «Хеккеном». Фарерцы проиграли только в гостях у «Мольде», пропустив два мяча в овертайме.

«Карабах», уже гарантировав себе десятое подряд выступление в групповом раунде еврокубков, не собирался довольствоваться малым, и в четверг команда Гурбана Гурбанова сделала уверенный шаг к продолжению выступлений в Лиге Европы. Два гола к перерыву в Любляне — практически гарантия успеха по сумме двух матчей. Даже не верилось, что накануне главный тренер азербайджанцев сетовал на усталость своих футболистов из-за жесткого графика. Вместе с тем, тренирующий «Карабах» уже 15 лет специалист выражал надежду, что восстановиться футболистам поможет опыт. Ну а результат говорит сам за себя, так что недавно пополнивший команду российский голкипер Андрей Лунев должен сыграть во втором по статусу еврокубке.

Ну а европейская кампания некогда грозного БАТЭ подходит к концу, и команда из Борисова шестой раз подряд не сможет пробиться в групповой раунд одного из еврокубков. Шансы на это изначально расценивались невысоко, однако быстрый гол бывшего нападающего московского «Торпедо» Лаптева заставил скептиков притихнуть. Но ненадолго. Не сумев сохранить перевес в счете к перерыву и пропустив после углового, во втором тайме белорусская оборона развалилась. И это еще на выручку гостям приходил каркас ворот, а в других эпизодах БАТЭ спасал переходящий зимой в московское «Динамо» 19-летний голкипер Кудравец.

«Тобол» не справился с чехами

«Тобол» прыгнул выше головы уже во втором раунде, выбив из турнира «Базель», который еще весной играл в полуфинале Лиги конференций. А так как аппетит приходит во время еды, после драматичной серии пенальти против «Дерри Сити» костанайцы старались с оптимизмом смотреть и на противостояние с «Викторией».

Вместе с тем главный тренер «Тобола» Милич Чурчич говорил, что его команде не хватает ротации и, возможно, качества, а на протяжении двух месяцев приходится играть каждые три-четыре дня. Уже накануне он напомнил об уровне чехов, отметив, как в прошлом сезоне они соперничали с «Барселоной», «Интером» и «Баварией». Тем не менее, казахстанцы играли смело и ни в чем не уступали гостям из Плзени.

И как же обидно было российскому голкиперу Ивану Коновалову, когда подача с фланга завершилась скидкой в район дальней штанги, а удар в противоход с нескольких метров получился неберущимся. Мало шансов было у вратаря и против выскочившего один на один Калвача. А пенальти, реализованный когда-то игравшим за «Химки» и «СКА-Хабаровск» Дебле, был заработан «Тоболом» слишком поздно.

«Астана», будучи разбитой в Лиге Европы «Лудогорцем» (1:5), получила шанс в турнире рангом ниже. Григорий Бабаян, которому уже задали вопрос о возможной отставке в случае непопадания в групповой турнир, даже заявил, что матчи с «Партизани» — самые важные на данном этапе сезона. «Мы все силы бросим туда, все сделаем от себя по максимуму, надо будет — умрем на поле, но сделаем все, чтобы пройти в группу Лиги Конференций. Насчет психологии, все пацаны готовы, понимают и ответственно готовятся», — цитировал тренера sports.kz.

С отдачей к игрокам казахского клуба вопросов точно не было, но порой казалось, что эмоции мешают им в завершающей стадии. Однако стоило Лончару решиться на удар с подбора и открыть счет, хозяева словно избавились от лишнего давления. В оставшиеся до перерыва время Оганесян едва не закрутил мяч в дальнюю «девятку», потом была попытка перебросить вратаря, а гол Аймбетова отменили из-за небольшого офсайда. И его же удар в начале второго тайма вратарь с трудом остановил ногой.

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Не менее обидно было и хорошо вышедшему на замену Томасову. Его классный гол после обводящего дальнего удара отменили, и в итоге десятый номер астанинцев стал чемпионом по невезению, так как на последних минутах ВАР снова разглядел после его успешной атаки офсайд. Только Томасов хотя бы бил точно, тогда как Дарбо смазал концовки нескольких перспективных атак, и минимальный перевес — не то, с чем хотелось бы ехать в Албанию.